Panamá indemniza a española Acciona por la fallida construcción de un oncológico

El consejo de ministros aprobó desembolsar al consorcio conformado por "las empresas Acciona Construcción, S.A. (anteriormente Acciona Infraestructuras, S.A.) y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH)" un total de 14.979.484,37 dólares, una suma que será pagada en un 50 % en este 2026 y el restante 50 % en el 2027.

Un comunicado de la Presidencia difundido en las últimas horas indicó que en el 2013 se licitó la construcción del nuevo oncológico, el 4 de abril de 2014 el Ministerio de Salud adjudicó el contrato al consorcio con orden de proceder fechada el 30 de junio, pero el 23 de diciembre de ese mismo año el Ejecutivo panameño decretó la terminación unilateral del contrato.

El consorcio integrado por Acciona a presentó el 28 de junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por más de 70 millones de dólares, ante lo cual "por mutuo acuerdo se estableció una mesa técnica para evaluar la reclamación con el objeto de llegar a una negociación justa y conveniente para ambas partes".

Es así que el 9 de agosto de 2024, el contratista solicitó la suspensión del arbitraje, la cual fue confirmada por la ICC, lo que permitió llegar al acuerdo de indemnización.