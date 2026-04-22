Polonia acusa de injerencia a Israel tras un incidente con una esvástica en su Parlamento

"Son los votantes polacos, no ninguna embajada, quienes eligen a nuestros parlamentarios", subrayó Kosiniak-Kamysz, que además de dirigir la cartera de Defensa es viceprimer ministro, en una entrevista emitida este miércoles por la emisora Radio ZET.

Las demandas de la legación israelí son "muy graves y deberían ser retiradas cuanto antes", recalcó el ministro, al considerar que "ninguna embajada tiene derecho a dictar quién debe ser miembro del parlamento polaco".

Kosiniak-Kamysz añadió que le gustaría "que los políticos más importantes de Israel escribieran sobre el Levantamiento del Gueto de Varsovia (...) pues nosotros lo recordamos, pero ellos lo han olvidado", en referencia al episodio de 1943 en el que los habitantes del gueto judío de la capital polaca se alzaron en armas contra las tropas alemanas.

El incidente en cuestión se produjo la semana pasada, cuando el diputado Konrad Berkowicz, del partido ultraconservador Confederación, exhibió una bandera israelí con una esvástica en el Parlamento polaco y dijo que "así debería ser la bandera de Israel", durante un debate sobre la guerra en Gaza en la Cámara Baja.

La representación diplomática israelí reaccionó condenando en un comunicado "el horror antisemita cometido en el Parlamento polaco" y afirmando que Berkowicz "no tiene espacio en el parlamento de una Polonia democrática", por lo que pidió "acciones rápidas y decisivas de las autoridades polacas".

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Este episodio se suma a otro encontronazo diplomático en redes sociales protagonizado por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, y por su homólogo israelí, Gideon Saar, que ha tenido lugar en los últimos días.

Sikorski comentó en la red social X un vídeo en el que un soldado israelí desplegado en el Líbano asestaba mazazos a una estatua de Jesucristo, condenando los hechos y afirmando que "los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se reconocen ellos mismos como perpetradores de crímenes de guerra", al "matar a civiles".

Saar respondió de inmediato en la misma plataforma de internet y tachó las palabras de Sikorski de "graves, infundadas y difamatorias", además de asegurar que reflejaban "ignorancia y un profundo desconocimiento".

La confrontación escaló cuando Saar acusó a Sikorski de no condenar el acto de Berkowicz, lo que el ministro polaco desmintió al afirmar que el diputado "ya ha sido objeto de sanciones internas".

Además, aludió a la muerte del trabajador humanitario polaco Damian Soból en 2024, en un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) contra un convoy de la organización World Central Kitchen (WCK) en Gaza.

Berkowicz podría ser sancionado con la retirada de la mitad de su sueldo durante tres meses, lo que, de confirmarse, constituiría la imposición de la sanción disciplinaria más alta prevista en el reglamento interno del Parlamento polaco.