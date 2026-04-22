Rector de la UNAM cree que la IA obligará a universidades a replantearse las evaluaciones

"Quizá habrá que volver a las evaluaciones orales o evaluar la capacidad de los estudiantes para, a partir del uso de la IA, elaborar informes", declaró Lomelí este miércoles desde Madrid al ser preguntado por el impacto de esta tecnología en las universidades durante una Tribuna EFE-Casa América.

Durante el foro, dirigido por el subdirector de Internacional de la Agencia EFE, Jorge Fuentelsaz, Lomelí explicó que en la UNAM ya se está trabajando para normalizar el uso de la IA entre docentes y estudiantes, mediante la creación de un consejo que tiene la meta de intentar homologar las políticas en torno a la IA en la institución.

La idea es "proponer una serie de alineamientos (en torno a esta tecnología). Por ejemplo, su uso en docencia o inversiones" en IA en el seno de la universidad, avanzó el rector mexicano.

"Se trata de vivir y aprender a utilizar la IA. Es una realidad con la que ya tenemos que convivir", expuso Lomelí, que considera que lo importante es "educar a los estudiantes para usarla como una herramienta, para que entiendan que no suple el esfuerzo personal, pero lo refuerza".

El también economista y doctor en Historia destacó que otro de los puntos centrales en el papel de las universidades en torno a la normalización de la IA será aprender a entender qué impactos puede tener en el mercado laboral y formar a los propios docentes en su uso, sin dejar de comprender sus ventajas, inconvenientes y riesgos.

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El rector de la UNAM también se refirió, al hilo del reciente tiroteo en Teotihuacán, al impacto que las redes sociales están teniendo en los estudiantes jóvenes, muchos de los cuales tienen una relación y dependencia más estrecha que nunca con estas plataformas debido, entre otros factores, al impacto que los confinamientos por la pandemia de covid tuvieron en sus capacidades para socializar.

"Antes de la covid ya identificamos un aumento de indicadores de salud mental a través de los exámenes médicos" a los que se somete el alumnado de la UNAM, que ya cuenta con una estrategia propia de salid mental que se reforzó tras el asesinato de uno de sus alumnos en 2025 a manos de un joven de 19 años que se inspiró en redes.

"Es un tema de salud pública", por lo que identificar a quienes tienen algunos problemas y darles seguimiento que pueda llevar a una atención más específica, "requiere a veces ayuda de las instituciones públicas", señaló el profesor.