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22 de abril de 2026 - 05:30

Taiwán refuerza sus compras de petróleo a Estados Unidos por el conflicto en Oriente Medio

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Taipéi, 22 abr (EFE).- La proporción de petróleo crudo adquirido a EE.UU. por la petrolera estatal taiwanesa CPC Corporation ha aumentado hasta alrededor del 60 % de las compras totales de la compañía, en pleno impacto de la guerra contra Irán sobre el suministro global de combustibles fósiles.

Por EFE

El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kung Ming-hsin, dio el dato este miércoles durante una comparecencia parlamentaria, de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Kung garantizó que la adquisición y el transporte de petróleo crudo de Taiwán "se mantienen con normalidad", con la llegada prevista de cuatro petroleros en abril y de entre cuatro y cinco buques en mayo.

El ministro explicó que tanto CPC Corporation como Formosa Petrochemical Corporation -la principal petrolera privada de la isla- han ajustado sus rutas de transporte: cada una de ellas mantiene solo un petrolero operando en el Golfo Pérsico, mientras que el resto del crudo se transporta por el mar Rojo y otros canales de exportación.

En este contexto, la proporción de crudo adquirido por CPC a Estados Unidos ha aumentado hasta alrededor del 60 % de sus adquisiciones, y las reservas estratégicas de petróleo de Taiwán se mantienen en torno a 140 días, aseveró Kung.

Cerca del 70 % del petróleo crudo que importó Taiwán en 2025 procedía de Oriente Medio, con Arabia Saudí (28,9 %), Kuwait (13,6 %) y Emiratos Árabes Unidos (11,9 %) a la cabeza, según cifras oficiales.

Esta dependencia acentúa la vulnerabilidad de la isla ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en la región o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a Taiwán -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una "parte inalienable" de su territorio.