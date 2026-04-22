Teotihuacán, en México, recupera la normalidad bajo refuerzo policial tras tiroteo mortal

A pesar de que las autoridades habían anunciado que la apertura del lugar, ubicado en el centro del país norteamericano, se produciría en su horario normal, hasta las 11:00 hora local (17:00 GMT) los visitantes permanecieron fuera sin poder entrar.

Aún así, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Vázquez, celebró está reapertura de "manera ordenada y coordinada" con efectivos policiales y de la Guardia Nacional, al tiempo que se mostró confiado en que los próximos días se puedan instalar los cercos de seguridad adicionales para que "se regrese a la normalidad".

"El sitio arqueológico está abierto y es seguro", dijo Vázquez en declaraciones a los medios desde Teotihuacán, donde aseguró que existe "toda la seguridad" de que lugares como este tendrán el "resguardo necesario" para ser visitados.

En un recorrido, EFE pudo constatar que los turistas accedieron al sitio de forma gratuita, una medida que tomaron las autoridades para compensar su larga espera llena de incertidumbre.

"Incertidumbre, más que nada porque no sabíamos si iban a poder abrir (...) Estuvimos una hora ahí afuera en el vehículo esperando", señalaron a EFE Adriana y Miguel Ángel, miembros de la misma familia que acudieron desde Tijuana, ciudad fronteriza con EE.UU en el noroeste del país.

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Ellos decidieron esperar pese a todo porque "no queríamos irnos sin la experiencia", en un día de reapertura en el que sintieron "mucha seguridad de que no va a ocurrir nada".

"(Recuperar la normalidad) va a ser algo paulatino, no es al momento (...) Va a agarrar más confianza la gente", añadieron.

Tras la entrada de los primeros visitantes, los comercios también empezaron a quitarle el cerrojo a sus puertas en medio de la felicidad por el "retorno a la normalidad", explicó Nancy Sánchez, responsable de un negocio de venta de productos cerca de la Pirámide del Sol.

"Estamos muy contentos después de los acontecimientos pasados. Realmente para nosotros es algo muy significativo esta reapertura. Para mis compañeros y para mí representa el ingresar de nuevo", dijo.

Esta comerciante quiso mandar un mensaje de optimismo a los visitantes, a quienes les animó a que acudan al lugar: "Recibimos a la gente con los brazos abiertos. Teotihuacán sigue adelante".

El tiroteo mortal del pasado lunes, el primero que ocurre en esta zona turística, causó la muerte de una visitante canadiense y dejó heridas en 13 personas más, mientras el tirador se quitó la vida.

Según las autoridades, el atacante, identificado como Julio César Jasso, de 27 años, actuó de forma solitaria inspirado en agresiones violentas de otros países.