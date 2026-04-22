Trump no ha puesto ningún plazo a Irán para el acuerdo, dice la Casa Blanca

"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: "En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)".

La portavoz desmintió así la información publicada por algunos medios de comunicación de que Trump habría puesto un plazo de entre tres y cinco días para que el Gobierno iraní le presente una propuesta de paz.

Según Leavitt, Trump está ofreciendo "flexibilidad" a un régimen que está, según dijo, diezmado y dividido por la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán.

"Es posible", respondió en declaraciones al diario New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.