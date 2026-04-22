Trump se atribuye el mérito de la suspensión de la ejecución de ocho mujeres iraníes

"Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista", escribió en su red Truth Social.

El mandatario lo calificó como "muy buenas noticias" y añadió que acababa de "ser informado de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas. Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión".

Trump había pedido el martes a los líderes iraníes, también vía mensaje en Truth Social, que liberaran a estas mujeres condenadas a muerte y que ese gesto sería un "gran comienzo para nuestras negociaciones".

"A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió.

Trump vinculó en su texto la paralización de las ejecuciones y la liberación de las mujeres con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que empezó el 28 de febrero y que se encuentra ahora en un alto el fuego indefinido.

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"¡¡¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!!!", aseguró el martes horas antes de que se conociera que el alto el fuego se convertía en indefinido.

Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

"Es posible", respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.