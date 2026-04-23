Abogado general UE avala retornos de migrantes a Albania siempre que se respeten derechos

En sus conclusiones el abogado estableció que un Estado miembro puede autorizar la reubicación de solicitantes de asilo en un centro de internamiento fuera de su propio territorio pero debe garantizar el derecho de esas personas a obtener asesoramiento jurídico y asistencia lingüística, así como a tener contacto con la familia y con las autoridades pertinentes.

El abogado expone así su criterio tras solicitar la Justicia italiana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dilucide si el protocolo Italia-Albania es compatible con el Derecho de la Unión; es decir, si se permite el internamiento de solicitantes de asilo en un Estado tercero en vez de en el Estado miembro responsable de examinar sus solicitudes.

Este protocolo, firmado el 6 de noviembre de 2023, autoriza a Italia a establecer y administrar centros de repatriación e internamiento en territorio albanés bajo jurisdicción italiana, con el objetivo de gestionar los flujos migratorios.

En concreto, el TJUE fijó que "los menores y otras personas vulnerables" tendrán derecho a disfrutar del conjunto de garantías establecidas en el sistema de asilo, lo que incluye el derecho a los servicios sanitarios y a la educación.

Además, remarcó que la norma que permite a los solicitantes de asilo permanecer en un Estado miembro mientras se tramitan sus solicitudes "no les da derecho a ser devueltos al territorio de dicho Estado miembro".

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"No obstante, los Estados miembros tienen que adoptar todas las medidas de carácter organizativo y logístico necesarias para garantizar que los migrantes tengan acceso a los derechos y a las garantías establecidas en el Derecho de la Unión. Esto incluye el derecho de acceso al juez y a un procedimiento rápido de revisión judicial para evitar un internamiento indebido", añade el jurista.

La opinión del Abogado General de la UE no es vinculante, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que debe emitir la sentencia definitiva en una fecha posterior- sigue el criterio de sus letrados en aproximadamente un 80 % de los casos.