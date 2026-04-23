Alemania insta a Irán a aprovechar la oportunidad de la extensión del alto el fuego

La extensión del cese de hostilidades "abre una importante oportunidad para continuar las negociaciones diplomáticas en Islamabad con el fin de alcanzar la paz y evitar una escalada del conflicto", recalcó el Ejecutivo de coalición dirigido por el conservador Friedrich Merz en un comunicado.

"Si se logra un acuerdo integral, el Gobierno está dispuesto, junto con sus socios, a flexibilizar gradualmente las medidas restrictivas existentes" contra Teherán, aseguró el Ejecutivo.

En cambio, advirtió, "si Irán continúa bloqueando el estrecho de Ormuz, el Gobierno está preparado para debatir la imposición de sanciones adicionales".

Berlín subrayó que, una vez que se alcance un cese duradero de las hostilidades, el Gobierno, junto con sus socios, está dispuesto a contribuir, de conformidad con el derecho internacional y respetando los procedimientos nacionales, a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

El Ejecutivo de Merz también dijo que seguirá trabajando por la vía diplomática para lograr un fin duradero de la guerra en el sur del Líbano.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego, que debía expirar el miércoles, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.