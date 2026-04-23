Bruselas notifica a la Bienal su intención de retirarle dos millones por el pabellón ruso

La Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura (Eacea, por sus siglas en inglés) envió una carta a la Bienal hace dos semanas notificando la intención de rescindir el contrato, vigente hasta 2028, del que hasta la fecha no se ha desembolsado ningún euro. La carta establece un plazo de 30 días desde el envío para que la fundación responda.

"Si la respuesta de la Bienal no es satisfactoria, entonces, como ya hemos dicho, tenemos la intención de suspender o rescindir el contrato", dijo el portavoz.

La Comisión también evalúa la respuesta del Gobierno italiano a una carta previa enviada por Bruselas a Roma, cuyo Ministerio de Cultura ya se desmarcó el 5 de marzo de la decisión de la Bienal, atribuyéndola a la Fondazione en "total autonomía" y en contra de la orientación del Gobierno italiano.

El martes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró en el margen de una reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo que el regreso de Rusia a Venecia es "moralmente incorrecto".

La Comisión había advertido de la posible retirada de fondos en marzo, en una declaración firmada por la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen y el comisario de Cultura, Glenn Micallef.

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Rusia no participaba en la Bienal desde 2022, cuando se retiró días después de iniciar la invasión de Ucrania. Su pabellón en los Giardini, titulado 'The Tree is Rooted in the Sky', está comisariado por Anastasiia Karneeva, sancionada por Kiev en abril por ser hija del subdirector general del conglomerado industrial estatal ruso Rostec.

Ucrania ha pedido a sus socios europeos que sincronicen las sanciones y ha instado a Italia a no conceder visados a los participantes rusos.

La Bienal, que abre oficialmente el 9 de mayo, ha defendido su posición argumentando que cualquier país reconocido por Italia puede participar y que la institución "excluye cualquier forma de censura del arte y la cultura".