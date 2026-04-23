Candidato izquierdista dice que en Perú se intenta "desconocer la voluntad de los pueblos"

"Están intentando desconocer la voluntad de los pueblos aimara y quechua, por eso tenemos que hacer respetar el voto de nuestro pueblo", aseguró Sánchez durante una visita proselitista a la región sur andina de Huancavelica.

Sánchez ocupa actualmente el segundo lugar en las elecciones generales que se celebraron el pasado 12 de abril, con una ligera ventaja sobre el ultranacionalista Rafael López Aliaga, quien ha denunciado, sin presentar pruebas contundentes, que ha sido víctima de un fraude y exige la anulación de las elecciones o la convocatorias de un sufragio complementario en Lima.

Al respecto, el izquierdista, quien participa en los comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), aseguró que su agrupación, Juntos por el Perú (JP), ha construido "un proyecto de no discriminación" y no quiere "que ningún peruano ni peruana sea discriminado".

Reiteró, además, que si llega a la Presidencia elaborará una nueva Constitución para consagrar "un Estado plurinacional, que tendrá el rostro de las comunidades campesinas".

"Vamos a comenzar a descentralizar la riqueza, impulsaremos la segunda reforma agraria. La república se va a refundar, porque somos hijos de Tupac Amaru, de Micaela bastidas, por eso, haremos prevalecer nuestra identidad", enfatizó.

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También prometió que no descansará "hasta darles justicia a los mártires del sur", en referencia a las decenas de personas que murieron durante las manifestaciones populares que se realizaron tras la destitución de Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando el gobierno era ejercido por Dina Boluarte (2022-2025).

Durante su visita a Huancavelica, el candidato llegó al centro poblado de Carhuapata, en el distrito de Lircay, acompañado por José Castillo, uno de los hermanos del expresidente que ha sido candidato al Senado por JP, y por Brigida Curo, la candidata a la segunda vicepresidenta en su fórmula.

Juntos por el Perú aseguró que este recorrido por Huanvelica forma parte de las visitas que el candidato hará a diferentes localidades del país "para agradecer el respaldo de la población en las urnas".

Cuando se ha contado el 94,97 % de los votos, Fujimori es la más votada, con el 17,05 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,89 %, con una diferencia de 22.933 votos a favor del izquierdista.