Colegio de Ingenieros propone sistema para la transparencia de ingresos a Venezuela

En una rueda de prensa en la sede de la institución en Caracas, el ingeniero Leonardo Mata, expuso una propuesta de ocho "pilares" para orientar las transformaciones ocurridas en Venezuela durante este año, tres meses después de la instauración del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, tras la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Entre los puntos incluidos, subrayó la importancia de establecer una "gobernanza de activos" que permita una "trazabilidad completa" de los ingresos generados por la industria petrolera, sin dar más detalles de cómo podría funcionar este sistema.

"Tenemos que establecer una trazabilidad con las normas ISO, de manera que lo que se genera, lo que se gasta en la industria petrolera, o en cualquier industria, tenga una trazabilidad completa de manera que se sepa qué se invirtió, dónde está la inversión y qué pasó con esos recursos que se invirtieron", indicó.

Entre otros puntos, señaló la necesidad de adecuar las legislaciones para la situación actual de Venezuela, orientar los procesos hacia la digitalización y también aprovechar el talento venezolano para ocupar las nuevas vacantes laborales que podrían surgir a partir de estas transformaciones.

"Tenemos una población que se llama la economía plateada, con muchos profesionales con talento que pueden ser rehabilitados en este momento para incorporarse a esta gran demanda que va a haber de servicios profesionales", dijo.

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En este sentido, propuso incorporar inteligencia artificial para la formación y actualización de profesionales en las áreas de ingeniería y arquitectura, y también transformar la educación universitaria y los programas académicos relacionados con está área.

Por su parte, el presidente del CIV, Enzo Betancourt, señaló que el plan propuesto por esta agrupación gremial, en su carácter de asesora del Estado, busca servir como una "hoja de ruta para el desarrollo integral" del país.

A su juicio, la "nueva etapa" de Venezuela "apunta hacia una inversión importantísima en materia de petróleo, en materia de gas, en energía", así como otros sectores relacionados a la ingeniería, incluyendo viabilidad, vivienda, servicios de agua potable.

En la rueda de prensa participaron los presidentes de distintas sociedades de ingeniería, incluyendo el sector de ingenieros en petróleo, ingenieros agrónomos, entre otros.

Después de reanudar la comercialización de hidrocarburos con Estados Unidos, la mandataria encargada anunció, entre otras cosas, la creación de una "plataforma tecnológica" para reportar los ingresos y uso de recursos de esta industria, sin dar detalles sobre su funcionamiento.

Asimismo, anunció la creación de dos fondos soberanos a los que se destinarán los recursos obtenidos a través de "nuevas inversiones en materia de petróleo y gas": uno de "protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la salud, la alimentación y la vivienda, y otro para atender servicios públicos".

Rodríguez impulsó ante el Parlamento dos reformas legislativas a los sectores de hidrocarburos y minería, que abrieron estas industrias a la inversión extranjera y privada.