Comisión del Gobierno de Tanzania cifra en 518 los muertos en las elecciones

"El número total de muertes que resultaron de las elecciones generales fue 518, de las cuales 490 eran hombres" y, además, hubo 21 menores, afirmó el juez retirado Mohamed Change Othman, jefe de la comisión, cuya imparcialidad ha sido cuestionada, según recogen medios locales.

"A partir de las pruebas que recibimos, la mayor de los que murieron fueron civiles atrapados en la violencia", añadió, sobre unas protestas en las que, según la principal fuerza de la oposición, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), citada por Human Rights Watch (HRW), murieron hasta 1.000 personas.

Después de dos prórrogas, la comisión presentó este jueves finalmente sus conclusiones a la presidenta tanzana, después de haber llevado a cabo entrevistas con ochenta doctores y especialistas, realizado autopsias y revisado documentos hospitalarios, según detalló Othman.

Los análisis forenses indicaron que una mayoría de las muertes, 197, se debieron a heridas de bala, mientras alrededor de veinte estuvieron provocadas por otras causas, como traumatismos y lesiones relacionadas.

"La mayor parte de las muertes no fueron naturales, pero la clasificación legal corresponde a los tribunales", aseveró el exjuez.

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La comisión indicó, asimismo, que un total de 2.390 personas fueron atendidas tras ser heridas, incluyendo 2.270 civiles y 120 trabajadores de las fuerzas de seguridad, mientras ha habido quejas de familias que no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Othman afirmó que "lo que sucedió el 29 de octubre no fueron protestas pacíficas, sino actos de violencia" y aseguró que "la comisión ha obtenido pruebas claras y convincentes de que los sucesos del 29 de octubre fueron planeados, coordinados, financiados y ejecutados por individuos que habían recibido entrenamiento previo".

"Los implicados se movieron por diferentes zonas, movilizando a la población y asegurándose de que los actos de violencia se llevaran a cabo simultáneamente en distintos lugares", agregó.

Así, la comisión aseguró que, según sus pesquisas, colectivos sociales como conductores de mototaxis, vendedores ambulantes y niños en situación vulnerable fueron convencidos para manifestarse y en ocasiones se les pagó o se le prometió trabajo.

"Según los estándares legales nacionales e internacionales, una reunión pacífica requiere notificación previa a las autoridades policiales", argumentó el magistrado retirado, al afirmar que "algunos individuos estaban armados con piedras, barras de hierro, machetes, palos, hondas y, en algunos casos, con armas de fuego".

Respecto a las imágenes difundidas en redes sociales, algunas de ellas de decenas de cuerpos sin vida, Othman afirmó que algunas eran auténticas, pero que también encontraron "pruebas de manipulación, incluyendo el uso de inteligencia artificial" el uso de imágenes que no correspondían a esos hechos.

La presidenta Hassan fue declarada vencedora de las elecciones del 29 de octubre, de la que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

Según la ONU, cientos de personas pudieron morir durante las manifestaciones.