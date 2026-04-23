Crece la brecha por los peores resultados de las niñas en matemáticas a nivel mundial

En 2023, los niños obtuvieron resultados significativamente mejores que las niñas en un 81 % de los países analizados, cuando eso ocurría en el 52 % en 2019 y en el 39 % en 2015, explicó la Unesco en un estudio elaborado junto a la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo y publicado este jueves.

Ese diferencial era evidente también porque en un 21 % de esos países había, en 2023, una proporción significativamente superior de niñas que no alcanzaban el mínimo internacional de referencia en matemáticas en cuarto grado de primaria (con unos 10 años), frente al 4 % en 2019 y al 2 % en 2015.

Detrás de esos porcentajes, hay cada vez más niñas que no logran alcanzar el mínimo exigido, que en el caso de los alumnos del cuarto grado de primaria significa demostrar una comprensión básica, como sumar y restar números enteros de hasta tres dígitos, multiplicar y dividir números de un dígito, aplicar ideas básicas de medición y propiedades de figuras geométricas comunes.

En paralelo, en un 85 % de los países, había una sobrerrepresentación de niños, estadísticamente significativa, con un nivel avanzado de matemáticas a esa misma edad.

Esa ventaja para los alumnos chicos ya existía en 1995, pero estaba menos extendida, en el 15 % de los países, lo que a juicio de los autores del estudio pone de manifiesto que hay barreras persistentes que impiden a las niñas conseguir rendimientos más elevados.

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Un nivel avanzado en el cuarto grado de primaria significa que los alumnos son capaces de seleccionar y relacionar información para resolver problemas, como los de fracciones y decimales, aplicar conocimientos sobre figuras bidimensionales y tridimensionales, identificar propiedades simples de líneas y ángulos o entender las nociones de área de superficie y perímetro de figuras comunes.

El estudio se basa en las evaluaciones hechas entre 1995 y 2023 en 47 países (entre los que están España, China, Australia o Estados Unidos, así como muchos otros en desarrollo) para el cuarto grado de primaria y 38 países en el octavo grado (con unos 14 años).

La Unesco afirma que esa extensión de la brecha de género no es algo específico de algunas regiones del mundo y lo atribuye a factores diversos como el peso de los estereotipos o la interacción en las clases, con una menor confianza de las niñas con las matemáticas.

Una de las hipótesis es que puede también haber influido la pandemia de la covid-19, con su corolario de clases a distancia durante un tiempo, que pudieron haber afectado de forma más aguda a la confianza de las alumnas.

La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda a los países que fortalezcan de forma temprana la confianza de las niñas en las matemáticas integrando actividades lúdicas, espaciales y de resolución de problemas en los planes de estudio de primaria.

También que se forme a los docentes para identificar y abordar los prejuicios de género y promover interacciones equitativas en las aulas, y que se supervise el progreso de los alumnos con datos sistemáticos y desagregados por género.

Igualmente, pide que se combatan los estereotipos de género y se destaque el potencial de las niñas en matemáticas y en materias relacionadas con la ciencia, la tecnología o la ingeniería.