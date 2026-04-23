Detenidos en Alemania un ucraniano y un letón sospechosos de espiar para cometer sabotajes

Según un comunicado de este jueves de la Oficina de Investigación Criminal de Baviera, el arresto tuvo lugar el pasado día 12 por la noche, cuando agentes de la Policía de Tráfico de Feucht sometieron a un control rutinario a un turismo con matrícula letona que circulaba por una autopista federal.

Durante la intervención, los agentes encontraron diversos objetos sospechosos en poder de los dos ocupantes del vehículo, un ciudadano ucraniano de 43 años y un ciudadano letón de 45 años.

Se trataba de documentos de identidad falsificados, cámaras, un dron, rastreadores GPS, equipos de radio, varios teléfonos móviles y tarjetas SIM, los cuales fueron incautados.

Según las pesquisas, existe la sospecha de que los acusados actuaban por encargo de "una organización o entidad situada fuera de Alemania".

La Fiscalía General de Múnich obtuvo órdenes de detención contra los sospechosos, quienes no tienen residencia fija en Alemania.

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Los dos hombres se encuentran en prisión preventiva en un centro penitenciario bávaro.