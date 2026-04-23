Detienen a siete policías en Perú involucrados en el robo y venta de lingote de oro

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro dirigió un megaoperativo de allanamiento en 13 inmuebles de Lima, Cajamarca y Huánuco y logró la detención preliminar judicial de los siete policías, informó el Ministerio Público en un comunicado.

En principio, el Poder Judicial dispuso la detención de once personas, pero finalmente fueron detenidos el coronel R.M.D, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, el capitán J.B. y cinco suboficiales.

De acuerdo con las indagaciones de la fiscal provincial Norah Córdova, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho y de la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) habrían cambiado una barra de oro por otra de cobre para generar ganancias ilícitas.

El Ministerio Público también investiga los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, debido a que, producto del levantamiento del secreto bancario de uno de los investigados, se encontraron ingresos en sus cuentas por 31 millones de soles (8,9 millones de dólares).

Como parte de la investigación, se retuvo en forma de embargo de los 31 millones de soles en la sede central del banco que contiene el dinero en cuatro cuentas.

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El megaoperativo contó con la participación de un total de 14 fiscales y el apoyo integral del personal fiscal y administrativo del despacho fiscal a cargo de la investigación, así como los miembros de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), SUAT y Grecco de la Policía Nacional.