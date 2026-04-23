El candidato Aliaga amenaza a jefe electoral de Perú: "Lo perseguiré hasta que se muera"

"Corvetto va a tener 20 años en la cárcel. Me voy a encargar de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera", aseguró López Aliaga durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que expuso las supuestas pruebas del fraude electoral que denuncia en su contra, a medida que se aleja de la segunda vuelta de las elecciones en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Para el candidato y líder del ultraconservador partido Renovación Popular, los retrasos en la apertura de los centros de votación en el día de las elecciones, ante la falta de material electoral que no llegó a tiempo, causó según sus estimaciones, sin base clara, que 1,5 millones de peruanos se quedaron sin votar en la capital, su bastión electoral, por lo que infiere sin sustento que la tercera parte hubiese votado por él, lo que le haría ganar la primera vuelta.

Pese a los graves retrasos por los problemas logísticos en el material electoral, la totalidad de las mesas llegaron a instalarse, incluidas trece que lo hicieron al día siguiente en una inédita decisión del JNE de permitir la votación en esos locales donde no se pudo celebrar el domingo. A su vez, la participación electoral se incrementó respecto a las últimas elecciones hasta superar el 76 %.

Sin embargo, en su transmisión López Aliaga insistió con su reclamo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que anule total o parcialmente los comicios, o bien que convoque a una jornada suplementaria de votaciones para aquellos que se quedaron sin hacerlo el pasado domingo 12 de abril, pero ninguna de estas posibilidades está contemplada en la ley.

Con ello, su objetivo es tratar de sumar más votos en Lima para alcanzar a Sánchez en el escrutinio, pues López Aliaga es el candidato más votado en la capital peruana, mientras que el izquierdista apenas tiene apoyos entre la población limeña.

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"El JNE tiene que darnos una solución ya. Si no, arde Troya. No soy una persona que aguanta el robo y la injusticia", dijo el empresario y exalcalde de Lima (2023-2025), quien volvió también a amenazar al presidente del JNE, Roberto Burneo, como ya había hecho la pasada semana.

"Señor Burneo, usted está siendo cómplice de un señor Corvetto que va a terminar en la cárcel. El JNE ha tenido que supervisar que todo el material esté a las 7.00 de la mañana disponible en todas las mesas. Usted ha debido intervenir y no lo ha hecho. Usted tiene que dar una solución para que 1,5 millones de peruanos ejerzan su derecho", aseveró López Aliaga.

El candidato señaló que "el país no aguanta mucho más, este robo ya se produjo en 2021 y ahora ya sabemos cómo, porque ahora hemos estado preparados y hemos visto los actos criminales de este grupo delincuencial".

Con el 94,40 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,05 %, seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,02 %; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,90 %. La diferencia entre los dos últimos es de apenas 18.776 votos, y el que quede delante disputará la segunda vuelta con Fujimori.