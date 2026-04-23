Guzy, ganadora del WPF: "Es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados de EEUU"

Guzy (Pensilvania, 1956) retrató cómo agentes enmascarados arrestan a un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto del año pasado.

"Las niñas simplemente se aferraban a su padre con tal desesperación que parecía que trataban de evitar que las arrancaran de su lado. Es imposible no sentir el dolor que atraviesa toda la escena", comentó Guzy desde su apartamento en el barrio de Chelsea, en Manhattan, sobre la imagen ganadora.

La fotografía, tomada en el edificio federal Jacob K. Javits, forma parte de un reportaje sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York. Guzy y otros fotoperiodistas documentaron durante días estas detenciones en uno de los pocos espacios donde se permitió la presencia de la prensa.

El jurado del certamen destacó que la imagen refleja "la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen de buena fe con los procedimientos legales".

"Es desconcertante ver estas medidas dentro de mi propio país. Como periodista, he cubierto conflictos internacionales y zonas de guerra, pero la sensación de ver agentes enmascarados en los pasillos y en las calles de Estados Unidos, separando a niños de sus padres, es desgarradora", afirmó Guzy.

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La autora agregó que, aunque su labor es documentar, espera que la imagen haga reflexionar sobre la normalización de estas prácticas: "Espero que las imágenes sirvan para abrir los ojos de la sociedad a lo que se está convirtiendo en una rutina dentro de Estados Unidos".

Guzy es además la séptima mujer en obtener este galardón desde la creación del premio anual en 1955, según confirmó a EFE la fundación. En la edición anterior, la autora de la Foto del Año fue también una mujer, la palestina Samar Abu Elouf.

El jurado también destacó el impacto inmediato en la familia retratada: la esposa del detenido y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, "quedaron desconsolados” tras la detención del "único sustento del hogar".

Guzy señaló que los detenidos, en su mayoría, "no son criminales" y que "muchos cumplen con la ley y aun así enfrentan detención y separación familiar".

"Como periodista, he visto mucho sufrimiento en todo el mundo, pero presenciar esto en mi propio país tiene un peso completamente diferente. Nadie está a salvo en este país", enfatizó Guzy, que es además la primera periodista en ganar cuatro premios Pulitzer gracias a trabajos centrados en el impacto humano de conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias.