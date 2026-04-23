Irán ejecuta a otro preso por colaborar con Israel, el quinto esta semana

“Soltanali Shirzadi Fakhr fue ahorcado tras seguir el proceso legal y tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, por su pertenencia al grupo terrorista Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y su colaboración con los servicios de inteligencia israelíes”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Teherán considera al grupo MEK una organización terrorista y le acusa de llevar a cabo atentados en suelo iraní.

Según la justicia del país persa, Fakhr también colaboraba con los servicios de inteligencia israelíes, el Mosad.

Se trata del quinto preso ejecutado estar semana por las autoridades iraníes, todos ellos con supuestos vínculos con Israel.

Uno de esos presos fue ejecutado por su participación en las protestas de enero, además de por supuestamente trabajar para los israelíes.

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Desde el 19 de marzo, Irán ha ahorcado a ocho personas condenadas por su participación en las protestas de enero, y en los últimos meses se han disparado las ejecuciones de presos acusados de colaborar con el Estado judío.

Irán es uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior y que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

Solo 113 de esas ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7 %, del total, frente al 9,5 % en 2024 y al 15 % en 2023.