Israel compra municiones por 200 millones de dólares para combates "a corto plazo"

En un comunicado, Defensa informa de que comprará esas municiones a la empresa israelí Elbit Systems, que se encargará de fabricarlas en sus instalaciones en todo Israel.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirma en la nota que su propósito al adquirir el material a una empresa israelí es fortalecer la independencia armamentística de Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben contar con los medios para actuar con fuerza y ​​rapidez, sin depender de factores externos en ningún momento", añade.

A finales de marzo, Israel informó de otra adquisición de decenas de miles de municiones terrestres también a Elbit Systems, por un total de 48 millones de dólares.

La compra anunciada este jueves se produce en medio de un alto el fuego con Irán y con el Líbano, país donde el Ejército israelí lleva a cabo una incursión terrestre en su franja sur fronteriza, expulsando de allí a cientos de miles de personas.

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Amnistía Internacional sostiene que los equipos de empresas israelíes como Rafael, Elbit Systems o Aerospace Industries son usados de forma continua en Gaza y Cisjordania ocupada para perpetrar crímenes de guerra contra la población palestina.