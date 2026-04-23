Israel mata a dos rescatistas en un bombardeo contra un vehículo civil en centro de Gaza

Según el portavoz de los equipos de la Defensa Civil, Mahmud Basal, entre los muertos de este ataque se encuentran los rescatistas Hazem Rami al Aidi y Ibrahim Mansour, mientras que la identidad de la tercera víctima no ha sido revelada.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto ni ha detallado los motivos del ataque, pese al alto el fuego.

Sus muertes se producen después de que anoche, otros cinco gazatíes fueran asesinados, incluidos tres niños, en el bombardeo de un dron en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja, según informó hoy una fuente del Hospital Shifa, a donde fueron trasladados los cuerpos.

Los fallecidos son Salah Mahmoud al Abed de 12 años, Abdullah Mahmoud al Abed de 9 años, Mohamad Baha Nabil Balousha de 14 años, Alaa Nabil Husein Balousha de 46 años y Anas Ihab Saeed Abu Ful de 19 años.

Casi a diario, Israel continúa atacando Gaza desde el aire o cerca de la denominada línea amarilla, a la que se replegaron las tropas y desde donde controlan cerca del 60 % del enclave ocupado. Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 octubre, más de 790 gazatíes han muerto por fuego israelí.

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En total, más de 72.550 personas (entre ellas, 21.000 niños) han muerto en Gaza, en una ofensiva que parte de la comunidad internacional, así como una Comisión Internacional Independiente de la ONU, describen como un genocidio contra los palestinos.