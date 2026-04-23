La brasileña MBRF destina 70 millones de dólares para ampliar su planta cárnica en Uruguay

A partir de esta inversión, la producción de hamburguesas aumentará de 200 a 900 toneladas mensuales, lo que equivale a cerca de 500.000 hamburguesas por día y un aumento del 350 %, indicó MBRF en una nota.

También mejorará el volumen de sacrificio, al pasar de 900 a 1.400 animales diarios, consolidando al complejo de Tacuarembó como el "de mayor capacidad de sacrificio de bovinos del país".

El dinero también se ha destinado a mejoras en el apartado de infraestructura, como el aumento de las cámaras de preenfriamiento y la instalación de un nuevo túnel de congelación con capacidad para 21.000 cajas.

La producción servirá para atender el mercado uruguayo e internacional. Según los datos de la compañía, MBRF responde por cerca de un tercio de toda la carne bovina exportada por Uruguay.

"Uruguay es un mercado estratégico para la compañía, reconocido por la calidad de su producción, la fiabilidad sanitaria y el amplio acceso a mercados internacionales. Estos atributos fortalecen la competitividad de MBRF y respaldan nuestra estrategia de seguir invirtiendo en el país", dijo el CEO de MBRF, Miguel Gularte, en la nota.