La variedad de hábitats dentro de los bosques ayuda a las ranas a combatir un hongo mortal

"Nuestro estudio aporta pruebas de que la conectividad entre hábitats es esencial para mantener múltiples niveles de biodiversidad, desde las bacterias asociadas al hospedero con funciones protectoras hasta sus respectivas especies hospedadoras", dijo Daniel Medina, investigador asociado del STRI, con sede en Panamá.

Ese hallazgo "pone de relieve un vínculo crítico entre la perturbación ambiental, las defensas microbianas y la dinámica de las enfermedades”, según afirmó Medina, autor principal del estudio y profesor residente en el Center for Tropical Island Biodiversity Studies (TIBS) de la School for Field Studies (SFS).

Los hábitats "conectados" de los bosques son aquellos que no contienen zonas fragmentadas a causa de la agricultura, ganadería, el desarrollo urbanístico u otros usos del suelo, según información proporcionada este jueves por el Smithsonian. Su división "es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad".

Ciudad de Panamá, 23 abr (EFE).- La variedad ecológica "conectada" dentro de los bosques permiten a las ranas fortalecer los anticuerpos en la piel contra el mortal hongo quítrido que amenaza su supervivencia global, según descubrieron los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) tras un estudio en Brasil.

"Nuestro estudio aporta pruebas de que la conectividad entre hábitats es esencial para mantener múltiples niveles de biodiversidad, desde las bacterias asociadas al hospedero con funciones protectoras hasta sus respectivas especies hospedadoras", dijo Daniel Medina, investigador asociado del STRI, con sede en Panamá.

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Ese hallazgo "pone de relieve un vínculo crítico entre la perturbación ambiental, las defensas microbianas y la dinámica de las enfermedades”, según afirmó Medina, autor principal del estudio y profesor residente en el Center for Tropical Island Biodiversity Studies (TIBS) de la School for Field Studies (SFS).

Los hábitats "conectados" de los bosques son aquellos que no contienen zonas fragmentadas a causa de la agricultura, ganadería, el desarrollo urbanístico u otros usos del suelo, según información proporcionada este jueves por el Smithsonian. Su división "es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad".