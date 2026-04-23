Las bolsas europeas adelantan caídas, mientras el brent supera los 103 dólares

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este jueves, los futuros de la Bolsa de Fráncfort caen el 1,04 % y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,94 %.

Bajan en menor medida los futuros de la Bolsa de París, el 0,54 %; y los de la Bolsa de Londres, el 0,37 %.

En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también cotizan en rojo, con caídas del entorno del 0,50 % y el 0,70 %.

Las bolsas europeas se encaminan a abrir de nuevo en negativo, mientras el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 1,28 %, hasta los 103,21 dólares.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) y de referencia en EE.UU., también sube, el 1,51 %, hasta los 91,54 dólares el barril.

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Y ello, en un contexto en el que se mantiene la incertidumbre sobre las futuras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Estados Unidos mantiene el bloqueo naval impuesto contra Teherán.

El aumento de las tensiones en Oriente Medio lastra el ánimo de los inversores, mientras aumenta el miedo a un problema de suministro energético.

El alza en los precios del crudo eleva el riesgo de inflación y de un impacto económico.

Previamente a la apertura en Europa, las bolsas asiáticas registran un tono negativo: la Bolsa de Shanghái baja el 0,66 %, el Nikkei de Tokio el 0,96 % y el Hang Seng de Hong Kong, el 1 %.

El euro baja y se cambia a 1,17 dólares, mientras el oro desciende el 0,78 %, hasta los 4.700,1 dólares.

El bitcóin se deja el 0,41 %, hasta los 77.891,2 dólares.