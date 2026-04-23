Más de 100 millones de vacunaciones en campaña para recuperar lo perdido en la pandemia

La campaña, iniciada en 2023 y finalizada oficialmente el pasado 31 de marzo, ha beneficiado a unos 18,3 millones de niños de entre uno y cinco años en 36 países de Asia y África, incluidos más de 12 millones que no habían recibido previamente ninguna vacuna.

"Gracias a este logro no sólo millones de niños están ahora protegidos contra enfermedades evitables, sino también sus comunidades, durante generaciones", destacó en un comunicado conjunto de las agencias que trabajaron en la campaña la directora ejecutiva de la Alianza para las Vacunas GAVI, Sania Nishtar.

También estuvieron involucrados el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la campaña "ha contribuido a revertir una de las principales consecuencias negativas de la pandemia".

'La Gran Puesta al Día' incluyó la administración de dosis de vacunas contra al sarampión a 15 millones de niños que nunca habían recibido dosis contra una enfermedad cuya incidencia aumenta de forma alarmante a nivel global, con 11 millones de casos en 2024 y tres veces más países afectados que hace un lustro.

Los brotes, alertaron las agencias humanitarias, se ven agravados por la disminución de la confianza en las vacunas en algunos países que anteriormente tenían altas tasas de cobertura, a veces impulsadas por movimientos 'antivacunas'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La campaña incluyó además la administración de 23 millones de dosis contra la poliomilitis.

Algunos de los países más beneficiados por la campaña fueron Corea del Norte, Etiopía, Kenia, Pakistán, Somalia, Níger o Mauritania.

GAVI, OMS y UNICEF advierten que, pese a los esfuerzos, cada año alrededor de 14,3 millones de niños menores de un año en todo el mundo no reciben ni una sola vacuna.