Menores venezolanos sufren analfabetismo y trabajo infantil en Trinidad, según la CIDH

Estas poblaciones han sufrido dificultades en el acceso al sistema educativo a causa de diversos obstáculos como los criterios de admisión que exigen la presentación de documentos traducidos al inglés, como certificados de nacimiento y de vacunación.

De acuerdo con la información disponible, esta situación ha derivado en un aumento del analfabetismo y del trabajo infantil entre este sector de la población en Trinidad y Tobago, según el Informe Anual 2025 de la CIDH.

La Comisión alertó asimismo sobre una directiva del Ministerio de Seguridad Nacional, que ordena al Departamento de Inmigraciones asegurar que todas las personas migrantes "ilegales" detenidas permanezcan recluidas en el Centro de Detención de Inmigración hasta su repatriación.

En este sentido, la directiva prohibiría la emisión de órdenes de supervisión, que permiten a las personas migrantes permanecer fuera de los centros de detención, mientras el Gobierno evalúa la posibilidad de llevar adelante una deportación masiva de migrantes irregulares.

El informe de la CIDH observa también con preocupación la caída del 82 % de las exenciones de permisos de trabajo otorgadas a personas migrantes venezolanas en Trinidad y Tobago.

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El Ministerio de Seguridad Nacional limitó la emisión de exenciones de permisos de trabajo para personas venezolanas: en 2024 se otorgaron 4.275 permisos, mientras que en 2025, 757.

Estas exenciones permiten a sus titulares trabajar de forma legal en Trinidad y Tobago durante un máximo de un año para cualquier empleador.

En lo referente a la trata de personas, la CIDH tomó nota de los esfuerzos emprendidos por la Unidad Contra la Trata, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que derivaron en la disolución de dos grupos delictivos involucrados en esta lacra y el rescate de una treintena de personas.