Miles de trabajadores de Samsung protestan para pedir bonificaciones y amenazan con paros

La concentración se celebró frente al complejo de Pyeongtaek, el mayor centro de fabricación de semiconductores del mundo, al sur de Seúl, y fue organizada por una plataforma conjunta de tres sindicatos.

La policía estimó una asistencia de unas 34.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a unos 39.000 participantes, según informaron los diarios locales JoongAng Daily y Chosun Daily.

El acto fue transmitido en directo por el canal de YouTube del sindicato, donde se mostraba una presencia considerable de decenas de miles de manifestantes.

Los trabajadores exigen eliminar el actual límite a las bonificaciones por desempeño, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que destine el 15 % del beneficio operativo a incentivos.

Según estimaciones citadas por el JoongAng Daily, si la empresa alcanzara este año un beneficio operativo de 300 billones de wones (unos 202.000 millones de dólares), el fondo para bonos ascendería a 45 billones de wones (30.350 millones de dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"(Samsung) dice que está en crisis cada año", afirmó Choi Seung-ho, dirigente sindical citado por el diario local, durante la protesta. "Pero fueron ustedes, los miembros del sindicato, no la dirección, quienes llevaron nuestro negocio de semiconductores a la cima (...)".

Choi advirtió además que si la producción se detiene durante 18 días por una huelga el próximo mes, eso supondrá un impacto de casi 18 billones de wones (12.141 millones de dólares).

Si no hay acuerdo, el paro contra el mayor fabricante de chips de memoria del mundo comenzaría el 21 de mayo y se prolongaría hasta el 7 de junio.