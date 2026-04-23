Ordenan cierre de cárcel en Paraguay tras muerte de tres reos por brote de tuberculosis

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo en una entrevista con la radio ABC Cardinal que la Penitenciaría de Concepción no aceptará nuevos reos por un lapso de 30 días, mientras las autoridades sanitarias controlan el brote de tuberculosis.

Nicora indicó que esa cárcel alberga a 1.902 reos, si bien su capacidad no supera las 1.000 personas.

En este sentido, el titular de Justicia explicó que la gran cantidad de privados de libertad impide que las autoridades del penal realicen las pesquisas sanitarias pertinentes.

Además, advirtió que algunos reclusos se niegan a ser tratados farmacológicamente por temor a reacciones adversas o efectos secundarios.

"Concentramos todas las fuerzas en Concepción, hacemos un cierre, un trabajo integral con la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud para hacer una radiografía completa de cómo está (la penitenciaría), al margen de estos 56 casos", afirmó el funcionario.

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De igual forma, confirmó que se tomarán medidas preventivas adicionales como exigir mascarillas a los familiares durante las visitas.

Según el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en las 19 cárceles del país, en las que los índices de ocupación oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %.

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero pasado a 93,95 % , de acuerdo con un informe difundido entonces por el MNP.