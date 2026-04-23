Pakistán contiene su crisis energética tras un mes de ahorro mientras abre nuevas vías

"Las medidas adoptadas han evitado una crisis energética. En vista de las futuras necesidades, se está trabajando en un plan para contar con reservas estratégicas de petróleo crudo (...) y los medios de transporte deberán pasar gradualmente a opciones eléctricas", dijo el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sahrif, en un comunicado.

El mensaje del mandatario fue trasladado durante una reunión sobre seguridad energética con su gabinete, en la que instó a seguir tomando medidas que acompañen al paquete de austeridad para contenter la crisis.

Entre las propuestas de Sharif figuran la creación de reservas estratégicas de petróleo crudo y una transición acelerada hacia el transporte sostenible, instando a crear estaciones de carga para vehículos eléctricos y baterías para almacenar energía solar.

Mientras el Ejecutivo aseguró que dispone de suficientes reservas de petróleo y garantizó la estabilidad del suministro alimentario, la compañía estatal Pakistan LNG Limited (PLL) lanzó este jueves una licitación internacional para adquirir tres cargamentos de gas natural licuado (GNL) de carácter urgente.

Según el aviso, la petrolera busca suministro para finales de abril y mediados de mayo en el puerto de Karachi, en su primera salida al mercado internacional de gas licuado desde finales de 2023.

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Desde el inicio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos el pasado 28 de febrero y el ataque a las principales centrales de crudo en el Golfo, el sistema eléctrico de Pakistán ha estado sometido a una gran presión que ha generado apagones, déficit de generación y menores flujos de gas.

El país mantiene desde hace más de un mes medidas como la semana laboral de cuatro días para funcionarios, teletrabajo parcial, reuniones oficiales telemáticas y recortes en el consumo de combustible de la administración pública.

Las escuelas, que habían sido cerradas por la crisis, reabrieron este mes.

Pakistán no ha recibido cargamentos de GNL desde el inicio de la guerra regional, debido a la parálisis efectiva del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para la llegada de suministros desde Catar, su principal proveedor, según datos de la consultora Kpler.

El país importa más del 80 % de sus necesidades de petróleo, una dependencia especialmente sensible para una economía inestable y sujeta a programas de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).