Perú inicia "barrido de vacunación" en provincia sureña afectada por brote de sarampión

La medida tiene como objetivo "proteger la salud de la ciudadanía comprendida entre los 6 meses y 59 años de edad" en San Ramón, donde el Consejo Provincial de Salud anunció el inicio de la intensa campaña de vacunación, según reportó el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida responde al incremento de casos de sarampión en Puno, un departamento fronterizo con Bolivia ubicado a unos 1.000 kilómetros de Lima.

Hasta este jueves se informó que en Puno se registran 51 casos de la enfermedad, mientras que otros 250 son considerados sospechosos y están siendo evaluados.

En ese sentido, la Municipalidad Provincial de San Román aprobó una ordenanza que declaró "de interés y prioridad" la lucha contra el brote de sarampión, con lo que se activó la emergencia sanitaria en la provincia y se establecerán medidas preventivas para salvaguardar la salud de sus habitantes.

El Minsa indicó que el "barrido de vacunación" se desarrollará en instituciones educativas, espacios de alta concurrencia de público, como los mercados, y 'casa por casa'.

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El ministerio anunció el pasado 17 de abril que ya había distribuido más de 340.000 dosis de la vacuna contra el sarampión en Puno, como parte de una política sanitaria de prevención y control de brotes que busca proteger, especialmente, a la población más vulnerable.

Perú emitió a inicios de marzo pasado una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

El lunes pasado, el ministerio confirmó que se han detectado cuatro casos de la enfermedad en Lima, aunque descartó que exista una transmisión local de la enfermedad en la capital peruana.

El director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, consideró que el brote que se presenta en Puno puede estar relacionado con el flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde el año pasado se reportaron más de 600 casos de sarampión, según dijo.