Principal acusado por la muerte de Maradona: "Yo no era el dueño de su salud"

"Los enfermeros no me reportaban a mi. Yo no participaba del tratamiento médico. No era el dueño de la salud de Diego como dicen", afirmó Luque, que volvió a declarar este jueves tras brindar testimonio el jueves pasado, en la segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte del exfutbolista.

Durante el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el accionar de una de las juezas, numerosos testigos y materiales probatorios constataron que Luque oficiaba de médico de cabecera de Maradona, algo que sin embargo su defensa ha intentado negar en este nuevo proceso.

En la audiencia de este jueves, Luque expuso una serie de mensajes de audio y materiales del expediente, incluyendo fragmentos de una reunión entre médicos y familiares llevada a cabo 15 días antes de la muerte de Maradona en el que él afirmaba: "Con respecto a mi función, yo soy neurocirujano, no soy psicólogo, no soy clínico, lo que generé es un vínculo".

"Sin dudas que tiene que haber un clínico", continuó la conversación, que fue grabada e incorporada a la causa como material probatorio.

Durante la audiencia también se reprodujo un mensaje de audio enviado por la médica de empresa de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas, que decía: "Eso lo debería ver Luque, que es el médico tratante de él. Digamos que todo lo que es medicación y seguimiento básico lo veían ustedes, eso es lo que se firmó".

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La hija del astro Gianinna Maradona declaró el pasado martes en el juicio y afirmó que Luque la había manipulado de manera "absoluta y horrible" para convencer a ella y a sus hermanas de tratar al astro por fuera de una institución médica tras una intervención quirúrgica poco antes de su fallecimiento.

"Descarto absolutamente la idea de una manipulación tratando de buscar algo de un beneficio para una persona que no sea Diego Maradona", expresó este jueves Luque.

En este juicio están imputados también el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.