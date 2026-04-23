Reina Letizia cautiva a paraguayos con mensaje en guaraní por 50 años de centro cultural

"Vy’apavẽ ne arambotýre", pronuncia al comienzo de su mensaje Letizia, frase que en el idioma guaraní significa felicidades por tu cumpleaños.

La reina, que visitó Paraguay en noviembre de 2021, donde recorrió proyectos apoyados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Asunción, la capital, y el departamento de Itapúa (sur), destacó que el Juan de Salazar, El 'Juande', como se conoce localmente, "es el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay".

Además, señaló que se trata de un "ejemplo de cooperación cultural y social" y es "el motor" de la red de centros culturales de la AECID, que, aseguró, "suma ya otros 15 en América Latina y en África".

"Este aniversario es todavía más interesante, porque no es una vida, sino una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de ñandutí (un encaje típico de Paraguay)", agregó la reina, quien también es recordada por haber vestido en su paso por tierras guaraníes el chaleco rojo que identifica a la cooperación española.

Las palabras de la reina fueron destacadas por medios locales, algunos de los cuales consideraron un "honor" el mensaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La reina Letizia sorprendió hablando en guaraní", publicó en X el medio en línea Delpy News, e indicó que "la monarca española envió un mensaje especial que no pasó desapercibido en las redes".

Por su parte, el rotativo Última Hora indicó que la reina celebró "el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Asunción con unas emotivas palabras en el dulce idioma guaraní a través de un video".

Mientras que el diario ABC resaltó en sus redes con un emoji la frase en guaraní incluida en al saludo real.

El 'Juande' se inauguró un 19 de abril de 1976 y fue sometido por sus 50 años a un proceso de mejora de sus instalaciones, que incluyó el cambio de su fachada, ahora inspirada en los grabados de la artista española Josefina Plá, quien se mudó en 1927 a Paraguay y se convirtió en un referente de la cultura local y de Hispanoamérica en el siglo XX.