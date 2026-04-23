Relatora de la ONU advierte de que siguen los ataques a defensores de d.humanos en México

"Durante los seis años de mi mandato he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México, y lamentablemente persisten preocupaciones sobre la continuidad de esos ataques", destacó Lawlor en un comunicado.

La experta puso como ejemplo el estado de Chiapas, donde "se entrecruzan los intereses del crimen organizado, algunas autoridades públicas, y las grandes empresas", lo que genera "una situación de inseguridad para quienes defienden los derechos humanos".

En ese sentido, recordó los asesinatos del sacerdote indígena tzotzil Marcelo Pérez y del defensor de derechos humanos maya Simón Pedro Pérez, en 2024 y 2021, así como otros casos de detenciones arbitrarias y allanamientos en centros de derechos humanos.

El Gobierno a nivel local, estatal y nacional debe reafirmar su compromiso de trabajar con estos activistas "y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana", indicó Lawlor en su comunicado, que coincide con la semana en la que ha visitado el país el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.