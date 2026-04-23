Roca Rey sufre una cornada "muy grave" en el muslo, con trayectorias de 35 centímetros

El equipo de la enfermería sevillana ha intervenido al diestro durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartoruis, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Durante la intervención se le sometió a "exploración y lavado de la herida, a una hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos, con drenaje aspirativo de ambas trayectorias y aproximación de planos músculo aponeouróticos y piel", añade el parte médico.

Con pronóstico muy grave, Roca Rey fue trasladado a la Clínica Viamed de Sevilla.