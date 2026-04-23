Sanguinetti espera que EE.UU. y China se entiendan y ayuden a terminar los conflictos

"Son los que tienen la capacidad de poder decirle a todas estas potencias intermedias: 'Señores, se terminó'", dijo en una rueda de prensa enmarcada en la presentación de un nuevo libro.

Quien gobernó el país sudamericano en los períodos 1985-1990 y 1995-2000 expresó que el mundo actual está atravesado por "conflictos anacrónicos" que comenzaron con el ataque de Hamás a Israel y con la invasión de Rusia a Ucrania. "Estos dos conflictos han generado una conflagración de vasta repercusión universal", puntualizó.

Sanguinetti manifestó que aspira a que se encuentre una "salida de paz suficientemente sólida" para ambos conflictos y afirmó que quienes -desde su punto de vista- pueden lograr esto son Estados Unidos y China. "Ojalá puedan hacerlo", concluyó.

Sanguinetti presentó este jueves "con gran alegría" el libro '90 años de imágenes, vida y memoria', con más de 200 fotos que le permitieron observar "desde la altura del noveno piso de la vida" su propia biografía y también la del país.

Así lo dijo a la prensa tras un acto en el que, observando algunas de las imágenes que aparecen en la obra, repasó diferentes momentos de su vida, desde la niñez hasta la actualidad.

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"Quisimos hacer una memoria distinta. La memoria normalmente es conversada (...) La foto tiene un encanto distinto y un valor distinto. Normalmente la foto registra momentos a los cuales les da valor y creo que es lo que tratamos de presentar", explicó Sanguinetti, quien estuvo acompañado por su familia y diferentes personalidades de la política uruguaya.

En ese sentido, puntualizó que elegir el material no fue una tarea fácil, porque en su casa tiene unos 500 álbumes que reúnen unas 35.000 o 40.000 fotografías.