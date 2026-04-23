Sanguinetti recuerda con "con gran alegría" sus 90 años de vida en un libro de imágenes

Así lo dijo a la prensa tras un acto en el que, observando algunas de las imágenes que aparecen en la obra, repasó diferentes momentos de su vida, desde la niñez hasta la actualidad.

"Quisimos hacer una memoria distinta. La memoria normalmente es conversada (...) La foto tiene un encanto distinto y un valor distinto. Normalmente la foto registra momentos a los cuales les da valor y creo que es lo que tratamos de presentar", explicó Sanguinetti, quien estuvo acompañado por su familia y diferentes personalidades de la política uruguaya.

En ese sentido, puntualizó que elegir el material no fue una tarea fácil, porque en su casa tiene unos 500 álbumes que reúnen unas 35.000 o 40.000 fotografías.

En las que aparecen en el libro se puede ver a Sanguinetti junto al rey emérito Juan Carlos I, el rey Felipe VI, el papa Juan Pablo II, Ronald Reagan, Bill Clinton, François Mitterrand, Fidel Castro, Deng Xiaoping, Mijaíl Gorbachov, Felipe González, Margaret Thatcher, Carlos Menem o José Sarney.

Consultado sobre la imagen que más lo emocionó, respondió que fue el libro en su conjunto, aunque reconoció que la que más alegría le generó es aquella en la que aparece un pastel de cumpleaños con 90 velas y su bisnieto soplando junto a él.

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En el libro, Sanguinetti escribió el desafío asumido y detalló: "Hablar de 90 años en una República que alcanza los 200 es pensar en casi la mitad de su existencia y tiempos históricos tan señalados como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría con sus revoluciones y cuartelazos, la Globalización, la Civilización Digital y estos años bisagra en que el mundo se sacude impensadamente con anacrónicos conflictos e inesperadas pandemias".

Y agregó: "Si 'la memoria es el porvenir del pasado', como dijera Paul Valéry, estas imágenes tratarán de preservar el nuestro, y el de los distintos tiempos que ha vivido nuestra generación, a la que más cambios le ha reservado la fortuna en el misterioso girar de la ruleta de la historia".

Preguntado tras la presentación sobre su legado, Sanguinetti dijo: "Hay un legado de servicio a la República, desde el arte a veces, del periodismo a veces, desde todos los ámbitos de la sociedad, hasta el deporte. Desde la política ni hablar. Ese es el legado que uno puede decir que deja. Es un legado fundamentalmente republicano".