Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: no sé si liarla mucho o muchísimo

"Me han dicho que soy mesiánico y es verdad. Soy así: creo en los mesías", dijo el director en un coloquio el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria (islas españolas en el Atlántico).

En ese punto, habló de su nuevo proyecto, del que ya tiene algunas imágenes, si bien admitió que puede haber cambios porque él suele dedicarle mucho tiempo a cada película, que consideró una "labor de artesanía".

"Mi próxima película, de hecho, va de un mesías. Estoy con imágenes, intenciones. Es un fenómeno que le sucede al planeta Tierra, en principio, que aparentemente es su destrucción, pero que al final se ve que es su salvación", relató para deleite de sus aficionados.

El director apuntó que 'Sirat', premio del Jurado del Festival de Cannes de 2025, fue una "terapia de choque", pero que este nuevo proyecto en el que está todavía "declinando" posibilidades será más terapéutico.

Por ello, dijo que no sabe si va a "liarla mucho o muchísimo" con ese proyecto. Entre esas posibilidades, ve una más "plástica, sin apenas narrativa, sin que haya identificación con los personajes", con distintas escenas que se van juntando, "que se rozan".

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Por otro lado, piensa en otra opción "más hollywoodiense", con actores de Hollywood, que sea más "fácilmente financiable" por las grandes productoras y con un presupuesto que pueda ser más alto, algo que admitió que le interesa mucho porque sería "como un caballo de Troya" que se metería en ese mundo.

Por ejemplo, comentó que no le importaría que le propusieran rodar alguna película de superhéroes y que uno de los que más le gustan es Batman. "Me preguntaron una vez cómo haría Batman y les contesté que de forma espiritual, no es coña. Es muy esotérico Batman, en la cueva, escorpiónico. Alguna explosión metemos también, tenemos que despertarnos todos", dijo, entre risas de los asistentes, el director español.