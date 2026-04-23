Una antología trilingüe de Margarit llega a Egipto, Líbano y Jordania gracias al Cervantes

"Esta antología de Margarit se ha gestado en tiempos de guerra", explicó a EFE la directora del Instituto Cervantes de Amán, Yolanda Soler Onís, también impulsora del programa de formación, traducción y edición Poetas Cervantes en Árabe (POCENAR), que cumple diez años.

A pesar de la situación bélica en la región, los talleres de traducción se celebraron de forma presencial en la ciudad jordana de Petra y el desierto jordano de Wadi Rum con la participación de traductoras jordanas y egipcias, así como profesores españoles, sirios y libaneses.

La antología de Margarit se imprimió en Beirut con patrocinio de Beirut Digital District y se presenta hoy en la sede del Instituto Cervantes de Kaslik (Líbano), aunque las dificultades logísticas derivadas del conflicto impiden su distribución física al resto de centros.

"Lo que sí está hoy al alcance de todos es la edición digital del poemario trilingüe, que puede descargarse gratuitamente desde el Centro Virtual Cervantes", añadió Soler Onís.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes de Beirut, José María de Miguel, subrayó la importancia de mantener estas actividades culturales, que reafirman "el papel de la cultura como herramienta vital de supervivencia y dignidad para la sociedad libanesa. Se trata de un acto de resiliencia, de ejercer el pensamiento crítico y preservar la libertad interior frente a la incertidumbre".

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La versión en árabe de los poemas en catalán es obra de la traductora egipcia Anwar Abdelfadeil Gaad, mientras que otras participantes como Yasmín Alwaraydat (Egipto), Wedad Bassam Ilhuseini y Mai Alwaraydat (Jordania) accedieron al programa tras un concurso público.

Los talleres fueron dirigidos por la libanesa Noura el Sayed Rodríguez y contaron con la colaboración del crítico literario español José Luis Morante, la catedrática Lourdes Díaz y los traductores sirios Mohamad Bitari y Jaafal Al Aluni.