Una estatua de Miguel de Cervantes vuelve a engalanar una plaza del centro de São Paulo

Celebrada en el Día Mundial del Libro, la ceremonia de inauguración de la pieza catalogada como patrimonio cultural marcó la culminación de los trabajos técnicos para preservar el monumento de bronce y granito rosa pulido, instalado en la Plaza Dom José Gaspar del centro de la capital paulista desde 1947.

El evento de este jueves en el auditorio de la Biblioteca Pública Mário de Andrade contó con la presencia de autoridades del país sudamericano e ibérico, quienes destacaron la importancia de la obra no solo como patrimonio físico, sino como un puente vivo entre naciones.

La embajadora de España en Brasil, María​ del Mar Fernández-Palacios, recordó durante su discurso que la pieza fue un encargo de la comunidad española en 1946 ejecutada por las manos del escultor brasileño Raphael Galvez (1907-1998) utilizando elementos de la propia tierra paulistana, lo que refleja la síntesis cultural entre España y Brasil.

La diplomática destacó además la carga simbólica de dicha plaza en el centro de la ciudad, que acoge la estatua de Cervantes y la escultura del poeta portugués Luiz de Camões, obra del artista brasileño José Cucé, quienes "se custodian mutuamente".

Por su parte, el director del Instituto Cervantes de São Paulo, Daniel Gallego Arcas, afirmó que recuperar este monumento es "más que conservar una obra; es revivir un puente entre pueblos, generaciones y valores humanos".

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Para finalizar la ceremonia de inauguración, ambos leyeron fragmentos de obras del novelista y dramaturgo español, como el prólogo de la primera parte de ‘Don Quijote de la Mancha’ (1605) y el prefacio de ‘Las novelas ejemplares’ (1613), una de las últimas obras de Cervantes antes de fallecer en 1616.

Luego, dos actores interpretaron un capítulo de las aventuras y desventuras de Alonso Quijano en portugués frente a la escultura de bronce de casi tres metros de altura del artista ítalo-brasileño Caetano Fraccaroli, ‘A Leitura’, ubicada en el zaguán de la Biblioteca.

La iniciativa reunió a la Biblioteca y a la Alcaldía de São Paulo con el Instituto Cervantes de São Paulo, la Embajada de España y contó con el apoyo de empresas españolas en Brasil.