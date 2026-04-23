UniCredit aumenta su participación en el Commerzbank hasta casi el 27 %

Así se desprende de la notificación de derechos de voto que Commerzbank publicó este jueves.

Si la participación de UniCredit supera el 30 % de las acciones de Commerzbank, el banco italiano está obligado a lanzarle una opa por el resto de las acciones.

UniCredit anunció a mediados de marzo un canje de acciones voluntario por todas las acciones de Commerzbank que valora al banco alemán en 35.000 millones de euros.

Los accionistas de UniCredit deberán aprobar el 4 de mayo en una junta general de accionistas extraordinaria la ampliación de capital necesaria para poder realizar la operación.