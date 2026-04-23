Venezuela instala comisión que hará consulta para reformar el sistema de justicia

"Hay males que persisten que no hemos podido superar y por esto la consulta nacional es solamente para consultar a los académicos, a los especialistas, a los involucrados, es para consultar al pueblo sobre su concepto y aspiración de lo que es la justicia cotidiana", dijo Rodríguez en un acto televisado.

La mandataria dijo que es importante consultar sobre todo del ámbito penal porque implica la privación de libertad de la persona.

"Yo aspiro, como todo ciudadano, que la justicia penal pueda atender las características que están contemplados en nuestra Constitución, en su artículo 26 como un derecho humano", agregó.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que hay una "cantidad" de fiscales y jueces que han sido destituidos y detenidos por ser presuntos partícipes en el retardo procesal.

El pasado domingo, la presidenta encargada anunció la instalación de una "gran consulta nacional por la nueva justicia", una que, dijo, no criminalice la pobreza.

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"Pido que vayamos a un sistema de justicia verdaderamente humano, que sea un sistema de justicia que, de verdad, haga honor a su palabra y que dé apertura a mecanismos alternativos a la privación de la libertad", explicó entonces.

En un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales, Rodríguez prometió una nueva etapa de esperanza para el país tras poco más de 100 días de haber asumido el cargo, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero en Caracas.

La mandataria aseguró que se han dado "pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico", entre los que mencionó la reforma de la ley petrolera y la aprobación de una normativa minera con el fin de que haya "reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos".