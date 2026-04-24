Alemania sobre correo del Pentágono: España está en OTAN y no hay motivo para que cambie

"España, que yo sepa, es miembro de la OTAN. Y no veo ningún motivo para que algo cambie", declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Hille no quiso comentar directamente el supuesto correo electrónico, pero subrayó que la postura de Alemania es que la Alianza es el "pilar central" de la defensa europea y que hay que trabajar para hacerla más capaz de lidiar con los retos futuros y más independiente de otras potencias.

"El propio canciller se ha puesto a la cabeza (de los esfuerzos) para incrementar claramente el gasto en defensa en Alemania, en Europa, en la OTAN", dijo con respecto al jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, que ya fue objeto de críticas por su presunta pasividad cuando en presencia suya en el Despacho Oval, el presidente estadounidense, Donald Trump, cargó contra España.

El pasado 3 de marzo Trump criticó a España duramente por no haber querido comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5 % de su PIB y negarse a que las fuerzas aeronavales norteamericanas utilicen las bases de Morón y Rota para la operación militar contra Irán, pero Merz no salió en defensa de Madrid, sino que lo hizo posteriormente a puerta cerrada, según aseguró.

El portavoz recordó que en la cumbre en La Haya se acordó el año pasado aumentar las contribuciones y que esto constituye "el camino correcto para fortalecer a la OTAN tal y como es ahora", reflejando la línea del canciller, que ha insistido públicamente en repetidas ocasiones en que Madrid tiene que cumplir este compromiso.

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España afirma que las capacidades que le pide la Alianza se pueden cumplir con un 2,1 % de su PIB.

Ante la insistencia de los periodistas, que pedían a Hille que respondiera si Alemania considera a España un socio importante y fiable dentro de la Alianza, contestó con un escueto "sí".

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, recalcó la importancia de una OTAN "unida", que sólo de esa manera puede ser fuerte y cumplir con su papel, "disuadir de ataques contra miembros de la alianza".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó relevancia este viernes en Chipre al supuesto correo del Pentágono del que informaba la agencia Reuters y aseguró que su Ejecutivo trabaja sobre documentos oficiales y cumple con sus obligaciones.