Alonso Cueto y Renato Cisneros rinden homenaje a Bryce Echenique en Feria de Buenos Aires

"Fue un boom en sí mismo", dijo Cisneros, quien destacó el lugar de Echenique dentro del llamado “boom latinoamericano” -fenómeno literario de las décadas de 1960 y 1970- y señaló que construyó “un universo muy original con recursos que no necesariamente había encontrado en su época”.

Cueto, por su parte, puso el acento en la “ternura” como rasgo central de la obra de Echenique y lo definió como un narrador que permitió a los lectores “recuperar la mirada sobre la ternura”.

“Pocos escritores nos hacen sentir tan cerca”, afirmó al recordar que sus historias, muchas veces surgidas de la conversación cotidiana, lograban conectar con el público más allá de su veracidad: “No importaba si eran verdaderas o no, pero no han sido olvidadas”.

Durante la charla, los participantes evocaron también el humor del autor, al que Cisneros calificó como “cervantino” por su admiración por el escritor español Miguel de Cervantes, así como su mirada sobre personajes desarraigados y "alejados de cualquier épica".

Cisneros señaló también que en las novelas de Echenique “los personajes contemplan al mundo y se defraudan de la realidad”, mientras que Cueto lo recordó como “un gran contador de historias”, cuyas anécdotas -reales o no- eran “divertidas y brotaban con naturalidad en cada conversación".

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En el encuentro también participaron la escritora peruana Giovanna Pollarolo y el autor argentino Federico Jeanmaire, quien destacó que 'Un mundo para Julius' es “un libro fundamental de la literatura latinoamericana”.

Pollarolo, por su parte, evocó su primera lectura de la novela en su juventud, cuando descubrió a través de ella “una Lima inaccesible”, marcada por desigualdades sociales vistas desde la mirada ingenua del niño Julius, capaz de percibir “el mundo de la servidumbre que los adultos no miran”.

Bryce Echenique falleció el pasado 10 de marzo en Lima a los 87 años. El homenaje formó parte de las actividades organizadas por Perú como país invitado de honor en la feria, donde también se recordará al fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa y a la poeta Blanca Varela.

Bajo el lema "Los caminos que nos unen", Perú desarrolla en un pabellón propio de 500 metros cuadrados una serie de actividades para mostrar la diversidad de su oferta editorial durante la feria.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los principales eventos culturales de América Latina, comenzó este jueves su 50.ª edición con celebraciones por su aniversario y culminará el próximo 11 de mayo.