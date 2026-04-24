Aprueban 10 pactos en la COP4 del Acuerdo de Escazú para acelerar asuntos regionales

Entre las decisiones aprobadas durante la cita de cinco días que se llevó a cabo en Nassau (Bahamas), se destaca la creación de grupos de trabajo sobre registros de emisiones y contaminantes en América Latina y el Caribe, y de acceso a justicia ambiental, según detalla la COP4 en su página web.

También se aprobaron lineamientos metodológicos para la elaboración de hojas de ruta para implementar un acuerdo en los Estados Partes, que permiten identificar brechas en los países, definir acciones concretas y establecer prioridades mediante procesos transparentes y colaborativos.

Otra resolución fue encomendar a la Secretaría, ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que refuerce la cooperación y el intercambio con otros organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y secretarías de acuerdos multilaterales relevantes sobre medio ambiente.

El objetivo de ello, según se explicó, es apoyar a las partes y a los órganos del acuerdo para que fortalezcan sus capacidades y avancen en la aplicación de los derechos de acceso contenidos en este.

En otra de las resoluciones se acordó extender por un año el mandato del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, de manera de coincidir con la realización de las siguientes Conferencias de las Partes, en 2028 y 2030, respectivamente.

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Los delegados aprobaron también invitar a las partes a promover sinergias y alianzas entre el Acuerdo de Escazú y otros foros y acuerdos multilaterales relevantes sobre medioambiente.

Por su parte, en representación de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel, urgió a los países de la región que aún no son partes a que se unan.

"Necesitamos llegar a los 33 países de América Latina y el Caribe ya que si avanzamos todos juntos, llegaremos más lejos", dijo.

"Es importante seguir con la implementación del Acuerdo de Escazú y avanzar. El dato, la información como elemento de justicia ambiental es fundamental. La construcción de metodologías en conjunto basadas en la territorialidad es característica de Escazú", agregó De Miguel.

El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y hasta el momento cuenta con 19 Estados Partes.

Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021 y está abierto a ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, los delegados aprobaron la composición de una nueva Mesa Directiva del acuerdo, la cual quedó constituida por Derionne Edmeade, de San Cristóbal y Nieves, como presidente, y Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las vicepresidencias.

Además, se fijó la fecha para la siguiente reunión de la COP5 del 20 al 22 de abril de 2028, en un lugar aún por definir.