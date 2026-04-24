Atacan con explosivos un batallón en la ciudad colombiana de Cali, sin dejar víctimas

El vehículo utilizado era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el Batallón Pichincha, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército.

El Ejército señaló en un comunicado que además "se hallaron tres artefactos explosivos al interior de las instalaciones del cantón militar y uno más en sus alrededores".

Por su parte, la Personería de Cali condenó "de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía".

Según esa entidad, "los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas", mientras que el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho".

"Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección", agregó la Personería de Cali.

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El Ejército confirmó que no hay registro de "afectaciones al personal militar ni a la población civil", pero las autoridades siguen "verificando el área y evaluando posibles daños materiales al interior de las instalaciones militares".

"De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, este hecho terrorista podría estar relacionado con el grupo armado organizado residual Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco", señaló el Ejército.

El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, está situada en el suroeste del país, una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la ciudad "está bajo una ofensiva criminal", al vincular este atentado con el de agosto del año pasado.

"Nuestra ciudad vuelve a ser blanco del terrorismo. Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas", afirmó Eder.