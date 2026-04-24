Cancilleres de Egipto, Alemania y Baréin instan a EE.UU e Irán a retomar el diálogo

Según un comunicado de Exteriores de Egipto, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, conversó telefónicamente por separado con sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul, y Baréin, Abdulatif al Zayani, este último es presidente de turno de la Liga Árabe, "para abordar la situación regional y los esfuerzos por reducir la tensión".

"Trataron los avances relativos a la reanudación de las negociaciones entre EE.UU e Irán. Se hizo hincapié en la importancia de alcanzar un acuerdo que contribuya a contener la tensión actual y a establecer las bases de la estabilidad regional", se apunta en la nota.

El comunicado también indica que Abdelaty y el canciller alemán "destacaron la importancia de consolidar el alto el fuego y de apoyar el proceso de negociación".

Esos contactos coinciden con el anuncio sobre la prevista llegada este viernes del ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, a Pakistán, principal mediador entre EE.UU y la República Islámica, con vistas a una segunda ronda de diálogo tras la que fue celebrada los pasados 11 y 12 de abril en Islamabad.

El viaje del canciller iraní, según confirmó el propio Araqchí en X, formará parte de una gira que le llevará también a Rusia y Omán, este último es conocido por sus esfuerzos de mediación en el conflicto por las actividades nucleares de Teherán y es, además de Irán, ribereño del estratégico estrecho de Ormuz.