Comienza entre críticas el nuevo proceso de selección del fiscal general de Guatemala

La llamada Comisión Postuladora se reunió para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que invalidó el jueves la selección de los seis candidatos que establece el procedimiento alegando que, erróneamente, se acreditó la experiencia profesional de los aspirantes que han sido jueces como requisito cumplido.

La máxima corte ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de los expedientes de 48 candidatos y remitir en plazo de 48 horas una nueva lista de seis, de entre los cuales el presidente del país elegirá a quien dirija el Ministerio Público en el período 2026-2030.

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez, expresó durante la sesión de este viernes su desacuerdo con la interpretación jurídica de la Corte de Constitucionalidad, aunque confirmó que se acatará la orden judicial de repetir el proceso.

"Consideramos que los integrantes de la lista original reúnen con suficiencia los requisitos constitucionales de honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que la interpretación de la Corte sobre el ejercicio profesional de los jueces limita el derecho de participación pero, como órgano subordinado a la Constitución, procederemos a la reevaluación inmediata bajo los nuevos criterios", aseguró Gámez.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, fue la única entre los 15 comisionados en mostrarse a favor del fallo judicial y argumentó la necesidad de "depurar el proceso para que no existan dudas sobre la legalidad de la tabla de gradación aplicada".

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La Comisión aprobó iniciar la nueva calificación de aspirantes tras recibir la documentación por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien este viernes devolvió los expedientes tras la notificación del fallo constitucional.

Al Presidente de la República le corresponde, por mandato de la ley, designar al sucesor de Porras, cuyo mandato finaliza el 16 de mayo tras dos períodos consecutivos e intentó repetir por tercera vez pero no quedó preseleccionada.

Diversos analistas coinciden en que esta revisión de la lista de candidatos abre la puerta a un cambio en la correlación de fuerzas para definir quién sustituirá a Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024).

En 2022, cuando todo apuntaba a que no sería reelecta, una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo", aseguró el pasado 13 de abril el presidente Arévalo, quien tiene en la fiscal a su mayor adversario político desde que ganó las elecciones en 2023, cuando Porras intentó anular ese triunfo por un supuesto fraude nunca comprobado.