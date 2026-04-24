Comisario europeo de Comercio asegura que ahora existe mejor entendimiento entre UE y EEUU

Sefcovic aseguró que el memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación en minerales críticos firmado hoy es prueba de esa mejor relación y de la voluntad de cumplir con lo pactado en el acuerdo comercial bilateral de 2025.

"Esto (el MoU) sería una prueba tangible de que también estamos cumpliendo claramente con el acuerdo UE-EE.UU. del año pasado, que siempre he visto como una plataforma de lanzamiento para una cooperación positiva en el futuro", explicó Sefcovic.

En el curso de ese viaje, el comisario se ha reunido con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick; con el del Tesoro, Scott Bessen; así como con el de Estado, Marco Rubio.

Antes de retornar a Europa, Sefcovic tiene prevista también una reunión con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, durante la cual espera concluir un plan de acción para "fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos" con base en el MoU.

El diplomático eslovaco valoró positivamente la evolución en el último año de los lazos en materia comercial entre Bruselas y Washingon, marcada por la decisión adoptada en abril de 2025 por EE.UU. de aplicar aranceles generalizados para forzar la negociación de acuerdos comerciales.

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Sefcovic consideró que, tras anunciar Washington la batería de gravámenes sobre la UE y el resto de socios comerciales, las cosas fueron "muy intensas", pero que ahora se han acercado mucho las posturas.

"Creo que ambas partes sentimos ahora claramente que nos entendemos mucho mejor", afirmó.

A su vez, su viaje llega en un momento marcado por la reciente aprobación del acuerdo comercial bilateral que resultó de los aranceles del 20 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en abril de 2025.

El pacto establece aranceles máximos del 15 % de EE.UU. sobre productos europeos, por parte del Parlamento Europeo, aunque la ratificación está parcialmente congelada debido a las nuevas decisiones arancelarias de la Casa Blanca, que en febrero implementó de manera unilateral un gravamen generalizado del 10 % después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal buena parte de los impuestos aduaneros.

"Quisiera subrayar que la UE está haciendo su parte. Destaqué en particular dos compras de energía por valor de 50.000 millones de dólares, así como casi 290.000 millones de dólares en inversiones de la UE en EE.UU. solo en los últimos años", aseguró Sefcovic en su encuentro con la prensa.

El comisario también destacó varias reuniones con miembros del Congreso estadounidense, de quienes aseguró que le transmitieron "un interés genuino para implementar el acuerdo UE-EE.UU.".