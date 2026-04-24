Corea del Sur comienza a aplicar al vapeo las mismas restricciones que a los cigarrillos

La enmienda de la Ley del Negocio del Tabaco amplía la definición legal de estos productos, que hasta ahora se limitaba a aquellos elaborados con hojas de tabaco, para incluir también los fabricados con tabaco o nicotina, según el anuncio del Ministerio de Salud y Bienestar Social realizado en febrero.

La medida alcanza especialmente a los líquidos de vapeo con nicotina sintética, que quedaban fuera de varias restricciones.

Para los establecimientos, la reforma exige que las máquinas expendedoras solo puedan instalarse en lugares autorizados, como comercios minoristas o zonas restringidas a mayores de edad. También prohíbe exhibir publicidad visible desde el exterior de las tiendas, según el ministerio.

"Creo que el mercado general del tabaco va a caer. Creo que las ventas bajarán un poco", dijo a EFE este viernes el encargado de una tienda de vapeadores en Seúl, que pidió el anonimato.

La fuente explicó además que los clientes podían probar diferentes productos dentro de la tienda "para elegir lo que les conviene", pero ahora está prohibido.

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En cuanto a los usuarios, desde este viernes queda prohibido vapear en todas las zonas de no fumadores, incluidas instalaciones públicas, restaurantes y estaciones, del mismo modo que ocurre con el cigarrillo tradicional. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 100.000 wones (unos 72 dólares).

"No estaba enterado (de la nueva ley)", dijo a EFE un oficinista, que también pidió el anonimato, mientras vapeaba en una zona pública con un colega.

"Creo que la nueva ley es correcta. Al fin y al cabo, es un tipo de tabaco, contiene nicotina y perjudica la salud de los demás. Así que creo que es la decisión correcta", reconoció su compañero.

La normativa también obliga a incluir advertencias sanitarias gráficas y textuales en envases de productos de vapeo con nicotina y restringe severamente su publicidad.

Las nuevas restricciones se producen en medio del incremento de usuarios de cigarrillos electrónicos. El 9,3 % de los adultos en Corea del Sur se identificaron como usuarios de cigarrillos electrónicos, incluidos vapeadores, en 2025, lo que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al año previo.

La proporción de fumadores de cigarrillos convencionales, por otro lado, cayó al 17,9 % en 2025, un punto porcentual menos que el año anterior, según un estudio de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA) publicado a finales del año pasado.