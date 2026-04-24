EE.UU. y la UE firman un nuevo plan de cooperación para el comercio de minerales críticos

El plan fue rubricado en una ceremonia en Washington entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

"Esto demuestra una creciente concienciación y compromiso a nivel mundial, especialmente con nuestros aliados en Europa, sobre la importancia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para el éxito de nuestras economías y nuestra seguridad nacional", declaró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó, en una velada referencia a China, que "la excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, representa un riesgo inaceptable".

La Comisión Europea explicó en un comunicado que este plan prevé que Estados Unidos y el bloque comunitario colaboren en "una amplia gama de políticas e instrumentos comerciales".

Entre las áreas de cooperación figuran la estabilización de precios, determinadas subvenciones, la promoción de inversiones e investigación, normas comunes para la minería y el reciclaje, así como mecanismos de respuesta rápida ante interrupciones en el suministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inicialmente, estas herramientas se aplicarán a minerales críticos seleccionados y sus cadenas asociadas.

El acuerdo busca "coordinar políticas comerciales frente a prácticas no de mercado que han distorsionado estas cadenas de suministro", detalló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Ambas partes también explorarán la incorporación de estas medidas en un futuro acuerdo comercial.

Washington y Bruselas señalaron además que estas discusiones se complementan con otros foros internacionales, en un contexto de creciente competencia global por el acceso a minerales clave para la transición energética y la industria tecnológica.

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera necesarios para la economía y la seguridad nacional.

Este plan sigue al acuerdo que ya alcanzaron el pasado febrero entre EE.UU. y el bloque comunitario para cooperar en el suministro de materias primas críticas con el fin de hacer frente a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.